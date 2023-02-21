Очирова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Очирова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1973

Сын: Очиров Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.1975

Дочь: Очирова Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.1981

Сын: Очиров Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1982

Сын: Очиров Баир Валерьевич

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Рождение ребёнка
02.11.1984

Сын: Очиров Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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