Бадрин Евдакия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадрин Евдакия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бадрин Платон Платоныч

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Нюра

Отец ребёнка: Акулин не изветно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулин Александр

Отец ребёнка: Акулин не изветно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулин ЛАВРЕНТИЙ

Отец ребёнка: Акулин не изветно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулин Максим

Отец ребёнка: Акулин не изветно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулин Архип

Отец ребёнка: Акулин не изветно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Татьяна

Отец ребёнка: Акулин не изветно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Васёна

Отец ребёнка: Акулин не изветно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулин не изветно

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