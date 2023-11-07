Бадрин Евдакия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бадрин Платон Платоныч
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Нюра
Отец ребёнка: Акулин не изветно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акулин Александр
Отец ребёнка: Акулин не изветно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акулин ЛАВРЕНТИЙ
Отец ребёнка: Акулин не изветно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акулин Максим
Отец ребёнка: Акулин не изветно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акулин Архип
Отец ребёнка: Акулин не изветно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Татьяна
Отец ребёнка: Акулин не изветно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Васёна
Отец ребёнка: Акулин не изветно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акулин не изветно