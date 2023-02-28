Майкова (Осипова) Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майкова (Осипова) Прасковья Дмитриевна

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Место рождения

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Осипов Дмитрий Семёнович

Мать: Осипова Пелагея Яковлевна

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
11.02.1911 ст.

Муж: Майков Филипп Алексеевич

Рождение ребёнка
24.05.1930

Дочь: Мамаева Тамара Филипповна

Отец ребёнка: Майков Филипп Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майков Пётр

Отец ребёнка: Майков Филипп Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастухова Людмила

Отец ребёнка: Майков Филипп Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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