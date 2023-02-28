Майкова (Осипова) Прасковья Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Бракосочетание
11.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
24.05.1930
Дочь: Мамаева Тамара Филипповна
Отец ребёнка: Майков Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майков Пётр
Отец ребёнка: Майков Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастухова Людмила
Отец ребёнка: Майков Филипп Алексеевич
Смерть
Неизвестно