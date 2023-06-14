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Яковлев Станислав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.2007

Сын: Яковлев Кирилл Станиславович

Мать ребёнка: Яковлева Светлана

Рождение ребёнка
19.12.2013

Сын: Яковлев Евгений Станиславович

Мать ребёнка: Яковлева Светлана

Рождение ребёнка
27.09.2021

Сын: Яковлев Савелий Станиславович

Мать ребёнка: Яковлева Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Светлана