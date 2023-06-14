Яковлев Станислав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.2007
Сын: Яковлев Кирилл Станиславович
Мать ребёнка: Яковлева Светлана
Рождение ребёнка
19.12.2013
Сын: Яковлев Евгений Станиславович
Мать ребёнка: Яковлева Светлана
Рождение ребёнка
27.09.2021
Сын: Яковлев Савелий Станиславович
Мать ребёнка: Яковлева Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Светлана