Яковлев Александр Семёнович 04.10.1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Яковлев Александр Семёнович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.10.1858

умер Неизвестно

Отец
Яковлев Семён Павлович15.02.1814 г.р.
Мать
Яковлева (Беринг) Зинаида АлександровнаОколо 1815 г.р.
Дети
Заверина (Яковлева) Мария АлександровнаПосле 1875 г.р.
Яковлев Иван АлександровичПосле 1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1858

Отец: Яковлев Семён Павлович

Мать: Яковлева (Беринг) Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
После 1875

Дочь: Заверина (Яковлева) Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1875

Сын: Яковлев Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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