Яковлев Александр Семёнович
мужской, родился 04.10.1858
умер Неизвестно
ОтецЯковлев Семён Павлович15.02.1814 г.р.
МатьЯковлева (Беринг) Зинаида АлександровнаОколо 1815 г.р.
Дети
Заверина (Яковлева) Мария АлександровнаПосле 1875 г.р.
Яковлев Иван АлександровичПосле 1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1858
Рождение ребёнка
После 1875
Дочь: Заверина (Яковлева) Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1875
Сын: Яковлев Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно