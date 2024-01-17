Лакотко Василий В.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Лакотко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локотко Фёдор
Мать ребёнка: Лакотко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локотко Иван
Мать ребёнка: Лакотко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локотко Антон
Мать ребёнка: Лакотко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жолнерович Ксения
Мать ребёнка: Лакотко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троцкая Надежда
Мать ребёнка: Лакотко Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лакотко Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно