Лакотко Василий В. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лакотко Василий В.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Лакотко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локотко Фёдор

Мать ребёнка: Лакотко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локотко Иван

Мать ребёнка: Лакотко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локотко Антон

Мать ребёнка: Лакотко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жолнерович Ксения

Мать ребёнка: Лакотко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троцкая Надежда

Мать ребёнка: Лакотко Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лакотко Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
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