Дмитриенко Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриенко Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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