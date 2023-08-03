Дмитриенко Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности