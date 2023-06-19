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Волков Сергий

Место рождения

Ильинское, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Волков Михаил Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Ильинское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Поручитель
04.02.1907
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
у Александр Степановъ Михайловъ (д.Старово) и Александра Илларiонова Ананьева (д.Льгово) 56-25-269-74об-75