Волков Сергий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889 ст.
Мать ребёнка: не указана
Поручитель
04.02.1907
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
у Александр Степановъ Михайловъ (д.Старово) и Александра Илларiонова Ананьева (д.Льгово) 56-25-269-74об-75