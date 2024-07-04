Петрованов Леонид (Алексей) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1965
Сын: Петрованов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Петрованова (Кузина) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
09.09.1970
Сын: Петрованов Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Петрованова (Кузина) Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно