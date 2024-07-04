Петрованов Леонид (Алексей) Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрованов Леонид (Алексей) Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрованова (Кузина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
24.08.1965

Сын: Петрованов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Петрованова (Кузина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
09.09.1970

Сын: Петрованов Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Петрованова (Кузина) Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно

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