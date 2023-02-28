Насретдинов Фахри Хусаинович
Место рождения
Дата рождения23.10.1911
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1930 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1939 по 1986
Смерть
1986