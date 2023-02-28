Насретдинов Фахри Хусаинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насретдинов Фахри Хусаинович

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Место рождения

Шамбулыхчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.10.1911

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Шамбулыхчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1930 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1939 по 1986
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1986
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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