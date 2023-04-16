Черняк (Бородинова) Елена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бородинов Фёдор Федосеевич
Мать: Бородинова Мария
Рождение ребёнка
06.06.1955
Отец ребёнка: Черняк Иван Севастьянович
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Черняк Иван Севастьянович
Рождение ребёнка
02.03.1963
Отец ребёнка: Черняк Иван Севастьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Черняк Иван Севастьянович
Смерть
Неизвестно