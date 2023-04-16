Черняк (Бородинова) Елена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняк (Бородинова) Елена Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородинов Фёдор Федосеевич

Мать: Бородинова Мария

Рождение ребёнка
06.06.1955

Сын: Черняк Виктор Иванович

Отец ребёнка: Черняк Иван Севастьянович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Черняк Владимир Иванович

Отец ребёнка: Черняк Иван Севастьянович

Рождение ребёнка
02.03.1963

Сын: Черняк Сергей Иванович

Отец ребёнка: Черняк Иван Севастьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняк Иван Севастьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Черняк Иван Севастьянович

Смерть
Неизвестно