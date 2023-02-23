Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Трусов Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Трусов Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Трусов Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
42
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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