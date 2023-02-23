Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Трусов Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Место жительства
1858
42
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Дмитриев
Смерть
Неизвестно