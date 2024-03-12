Павлов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти13.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Павлов Василий
Рождение ребёнка
05.07.1923
Сын: Павлов Павел
Мать ребёнка: Павлов Мария
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Павлов Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Максим
Мать ребёнка: Павлов Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Павлов Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Павлов Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Михаил
Мать ребёнка: Павлов Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлов Мария
Смерть
13.03.1944