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Павлов Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

13.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Павлов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1923

Сын: Павлов Павел

Мать ребёнка: Павлов Мария

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Павлов Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Максим

Мать ребёнка: Павлов Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Павлов Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Павлов Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Михаил

Мать ребёнка: Павлов Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлов Мария

Смерть
13.03.1944
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