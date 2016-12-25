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Шестеркин Кирилл Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.2016

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2016

Отец: Шестеркин Константин Викторович

Мать: не указана