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(Кашина) Варвара Васильевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Кашин Василий Петрович

Мать: Кашина Просковья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.09.1884

Дочь: Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Кашин Григорий Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1886

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Кашин Григорий Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1889

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Кашин Григорий Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1891

Сын: Кашин Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Кашин Григорий Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1895

Сын: Кашин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кашин Григорий Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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