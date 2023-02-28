(Кашина) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
23.09.1884
Дочь: Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Кашин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
15.12.1886
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Кашин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
18.05.1889
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Кашин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1891
Сын: Кашин Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Кашин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1895
Отец ребёнка: Кашин Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно