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Тарелов Петр Ильич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

1950

Дата смерти

19.09.2022

Пол

Мужской

Отец

С 1923 по 1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Тарелов Илья Тимофеевич

Мать: Тарелова Анна Алексеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.09.2022
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