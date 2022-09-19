Тарелов Петр Ильич
Место рождения
Дата рождения1950
Дата смерти19.09.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Тарелов Илья Тимофеевич
Мать: Тарелова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.09.2022