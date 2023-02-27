(Закаблукова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Закаблукова) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Закаблуков Спиридон Кондратьевич

Отец ребёнка: Закаблуков Кондрат

Рождение ребёнка
1821

Сын: Закаблуков Емельян

Отец ребёнка: Закаблуков Кондрат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закаблуков Кондрат

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно