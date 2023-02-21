Подъянов Николай Андронович
Место рождениядеревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Дата рождения1907
Дата смерти27.12.1944
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Подъянов Андрон Николаевич
Мать: не указана
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Призыв на военную службу
08.11.1930
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Призван в РККА Верхотурским РВК Уральская область, РСФСР, СССР.
Военная служба
29.12.1943
Мироновка, Київська область
Капитан, командир стрелкового батальона 343-й стрелковый ордена Богдана Хмельницкого полк 38-я стрелковая Днепровская Краснознаменная дивизия (третье формирование) 47-й стрелковый корпус 27-я армия (в... Показать все
Военная служба
21.01.1944
Жашков, Черкаська область
21.01.1944 г. "обороняя высоту 266,6 юго-восточнее с. Жашкова Жашковского р-н. Батальон тов Подъянова в составе 38 сд 343 сп не смотря на многочисленные атаки противника высоту сдержал при обороне выс... Показать все
Военная служба
23.01.1944
27-я армия (второго формирования) 1-й Украинский фронт
23.01.1943 г. "Командуя стр. б-ном 38 сд 343 сп в задачей овладеть хутором Безымянным и выйти на западный берег р. Бурты Хашкоского р-на. Задача была выполнена, хутор был взят, при этом было уничтожен... Показать все
Военная награда
14.06.1944
27-я армия (второго формирования) 2-й Украинский фронт
Приказом № 092 от 14.06.1944 г. по войскам 27-й армии 2-го Украинского фронта награжден орденом «Отечественной войны II степени», лист № 4 – «6. Капитана ПОДЪЯНОВА Николая Андреевича – бывшего команд... Показать все
Военная служба
20.08.1944
город Яссы, Ясский жудец, Западная Молдавия, Румыния
"Тов. Подьянов Н.А., при прорыве обороны противника Сев. Зап. Ясс 20.8.44 г. проявил личную смелость и мужество и умение управлять батальоном в бою. При прорыве и преследовании противника личный соста... Показать все
Военная служба
17.09.1944
27-я армия (второго формирования) 2-й Украинский фронт
гвардии капитан, командир 1-го стрелкового батальона 10-й гвардейский воздушно-десантный стрелковый ордена Богдана Хмельницкого полк 3-я гвардейская воздушно-десантная Уманская Краснознаменная орденов... Показать все
Военная награда
17.09.1944
27-я армия (второго формирования) 2-й Украинский фронт
Приказом № 0137 от 17.09.1944 г. по войскам 27-й армии 2-го Украинского фронта награжден орденом «Красного Знамени», лист № 1 – «9. Гвардии капитана ПОДЬЯНОВА Николая Андроновича – командира батальон... Показать все
Военная награда
03.11.1944
2-й Украинский фронт
Указом Президиума Верховного Совета СССР № 219/139 от 03.11.1944 «О награждении орденами и медалями генералов, офицеров и сержантского состава сверхсрочной службы за выслугу лет в Красной Армии» ВС 2-... Показать все
Военная служба
До 27.12.1944
27-я армия (второе формирования) 2-й Украинский фронт
Гвардии капитан, командир 3-го стрелкового батальона 797-й стрелковый Зволенский ордена Суворова полк 232-я стрелковая Сибирская Сумско-Киевская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова и Богдан... Показать все
Смерть
27.12.1944
Умер от отравления 27.12.1944 г. в 238-й отдельный медико-санитарный батальон 232-я стрелковая Сибирская Сумско-Киевская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия (... Показать все
Похороны
27.12.1944
с. Яношевце, район Римавска-Собота (словацк. Okres Rimavská Sobota) Банска-Бистрицкий край (словацк. Banskobystrický kraj) Словацкая Республика
Место захоронения: Венгрия, с. Янош-Баце. с. Яношевце, Римова-Саботской волости, Чехославания – населенный пункт на территории района Римавска Собота (словацк. Okres Rimavská Sobota) Банска-Бистрицкий... Показать все
Бракосочетание
До ?.12.1944