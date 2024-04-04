(Сорико) Констанция
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 01.10.1816
Сын: Сухинич Михаил Дворянин Викентьевич
Отец ребёнка: Сухинич Викентий Дворянин Казимирович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Любовь Викентьевна
Отец ребёнка: Сухинич Викентий Дворянин Казимирович
Рождение ребёнка
До 30.07.1818
Сын: Сухинич Игнатий Викентьевич
Отец ребёнка: Сухинич Викентий Дворянин Казимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно