(Сорико) Констанция — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сорико) Констанция

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 01.10.1816

Сын: Сухинич Михаил Дворянин Викентьевич

Отец ребёнка: Сухинич Викентий Дворянин Казимирович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Любовь Викентьевна

Отец ребёнка: Сухинич Викентий Дворянин Казимирович

Рождение ребёнка
До 30.07.1818

Сын: Сухинич Игнатий Викентьевич

Отец ребёнка: Сухинич Викентий Дворянин Казимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухинич Викентий Дворянин Казимирович

Смерть
Неизвестно
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