Таланова (Маханова) Алла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1986
Рождение ребёнка
09.05.2003
Дочь: Нечайкина Анжела Андреевна
Отец ребёнка: Нечайкин Андрей
Рождение ребёнка
19.09.2009
Сын: Нечайкин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Таланов Александр Николаевич
Бракосочетание
21.10.2011
Рождение ребёнка
02.12.2015
Сын: Таланов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Таланов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
04.04.2023
Сын: Таланов Иван Александрович
Отец ребёнка: Таланов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нечайкин Андрей