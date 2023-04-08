Таланова (Маханова) Алла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаланова (Маханова) Алла Алексеевна

Таланова (Маханова) Алла Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1986

Отец: Маханов Алексей Александрович

Мать: Маханова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.2003

Дочь: Нечайкина Анжела Андреевна

Отец ребёнка: Нечайкин Андрей

Рождение ребёнка
19.09.2009

Сын: Нечайкин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Таланов Александр Николаевич

Бракосочетание
21.10.2011

Муж: Таланов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
02.12.2015

Сын: Таланов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Таланов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
04.04.2023

Сын: Таланов Иван Александрович

Отец ребёнка: Таланов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечайкин Андрей