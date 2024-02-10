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Егорушков Александр Федорович

Место рождения

с. Кутуш Мамадышского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егорушков Федор Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорушкова Елена Никаноровна

Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Егорушков Николай Александрович

Мать ребёнка: Егорушкова Елена Никаноровна

Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Егорушков Илья Александрович

Мать ребёнка: Егорушкова Елена Никаноровна

Смерть
Неизвестно

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