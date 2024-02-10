Егорушков Александр Федорович
Место рожденияс. Кутуш Мамадышского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егорушков Федор Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Егорушков Николай Александрович
Мать ребёнка: Егорушкова Елена Никаноровна
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Егорушков Илья Александрович
Мать ребёнка: Егорушкова Елена Никаноровна
Смерть
Неизвестно