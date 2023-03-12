Сандуляк Домника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандуляк Домника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: Флорина Семёновна

Отец ребёнка: Сандуляк Семён Мандакиевич

Бракосочетание
До 1886

Муж: Сандуляк Семён Мандакиевич

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Сандуляк Афанасий Семёнович

Отец ребёнка: Сандуляк Семён Мандакиевич

Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: Анисья Семёновна

Отец ребёнка: Сандуляк Семён Мандакиевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Сандуляк Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Сандуляк Семён Мандакиевич

Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
10.02.1893 ст.

Сын: Сандуляк Иван Семёнович

Отец ребёнка: Сандуляк Семён Мандакиевич

Малиновка, Чернівецька область
Место жительства
Неизвестно
Малиновка, Чернівецька область
Смерть
Неизвестно