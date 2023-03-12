Сандуляк Домника Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сандуляк Домника

Автор
ОД
Дедович О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Сандуляк Семён МандакиевичНеизвестно г.р.
Дети
(Сандуляк) Флорина СемёновнаДо 1886 г.р.
(Сандуляк) Анисья СемёновнаДо 1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малиновка, Чернівецька область

Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: (Сандуляк) Флорина Семёновна

Отец ребёнка: Сандуляк Семён Мандакиевич

Бракосочетание
До 1886

Муж: Сандуляк Семён Мандакиевич

Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: (Сандуляк) Анисья Семёновна

Отец ребёнка: Сандуляк Семён Мандакиевич

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Сандуляк Афанасий Семёнович

Отец ребёнка: Сандуляк Семён Мандакиевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Сандуляк Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Сандуляк Семён Мандакиевич

Малиновка, Чернівецька область

Рождение ребёнка
10.02.1893 ст.

Сын: Сандуляк Иван Семёнович

Отец ребёнка: Сандуляк Семён Мандакиевич

Малиновка, Чернівецька область

Смерть
Неизвестно

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