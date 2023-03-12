Сандуляк Домника
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1886
Дочь: Флорина Семёновна
Отец ребёнка: Сандуляк Семён Мандакиевич
Бракосочетание
До 1886
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Сандуляк Афанасий Семёнович
Отец ребёнка: Сандуляк Семён Мандакиевич
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: Анисья Семёновна
Отец ребёнка: Сандуляк Семён Мандакиевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Сандуляк Семён Мандакиевич
Рождение ребёнка
10.02.1893 ст.
Отец ребёнка: Сандуляк Семён Мандакиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно