Переверткин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переверткин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переверткин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Переверткина (Гусева) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переверткин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Переверткина (Гусева) Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переверткина (Гусева) Елена Николаевна

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