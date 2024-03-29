Переверткин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переверткин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Переверткина (Гусева) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переверткин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Переверткина (Гусева) Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно