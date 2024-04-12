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Рублев Ефим Ефимович

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Место рождения

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Рублев Ефим Яковлевич

Мать: Рублева Мария Яковлевна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
До 1955

Жена: Рублева Елизавета

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублева Елизавета

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублева Елизавета

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Смерть
1992
Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
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