Рублев Ефим Ефимович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1992
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Рублев Ефим Яковлевич
Мать: Рублева Мария Яковлевна
Бракосочетание
До 1955
Жена: Рублева Елизавета
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублева Елизавета
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублева Елизавета
Смерть
1992