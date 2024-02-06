Духанин Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.05.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1916
Дочь: Духанина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Духанина Агафья Юмановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Духанина Агафья Юмановна
Смерть
Неизвестно