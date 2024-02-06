Духанин Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духанин Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.05.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1916

Дочь: Духанина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Духанина Агафья Юмановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Духанина Агафья Юмановна

Смерть
Неизвестно
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