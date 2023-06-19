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(Тарасенкова) Евдокия Игнатова
(Тарасенкова) Евдокия Игнатова
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Место рождения
Кардаилово
, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Дата рождения
06.08.1844
Пол
Женский
Отец
Тарасенков Игнатий Кирилович
1824 г.р.
Мать
Тарасенкова Анастасия ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
06.08.1844
Отец:
Тарасенков Игнатий Кирилович
Мать:
Тарасенкова Анастасия ?
Кардаилово
, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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