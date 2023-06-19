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(Тарасенкова) Евдокия Игнатова

Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

06.08.1844

Пол

Женский

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
06.08.1844

Отец: Тарасенков Игнатий Кирилович

Мать: Тарасенкова Анастасия ?

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область