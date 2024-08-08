Новиков Филипп Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Филипп Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин
Место жительства
Неизвестно
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1904

Жена: Новикова (Крылова) Мария Степанова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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