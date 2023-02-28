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Тертычный Альберт Григорьевич
Тертычный Альберт Григорьевич
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Место рождения
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
Дата рождения
12.02.1938
Пол
Мужской
Отец
Тертычный Григорий Михайлович
1909 г.р.
Мать
Тертычная Нина Ильинична
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1938
Отец:
Тертычный Григорий Михайлович
Мать:
Тертычная Нина Ильинична
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
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