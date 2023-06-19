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Черных Иван Прохорович

Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Черных Прохор Сидорович

Мать: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Черных Евдоким Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1789

Сын: Черных Фома Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1791

Сын: Черных Иван Иванович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно