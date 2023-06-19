Черных Иван Прохорович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Черных Прохор Сидорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1789
Сын: Черных Фома Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Черных Иван Иванович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно