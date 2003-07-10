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Tukia Tuomas

Место рождения

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.05.1909

Дата смерти

10.07.2003

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1909

Отец: Tukia Tuomas

Мать: Tukia Eeva Annantytär

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tukia Anna-Liisa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tukia Anna-Liisa

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Tukia Anna-Liisa

Смерть
10.07.2003
Vilppula