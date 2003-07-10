Tukia Tuomas
Место рождения
Дата рождения30.05.1909
Дата смерти10.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1909
Отец: Tukia Tuomas
Мать: Tukia Eeva Annantytär
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Tukia Anna-Liisa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Tukia Anna-Liisa
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Tukia Anna-Liisa
Смерть
10.07.2003
Vilppula