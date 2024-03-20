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(Телюкова) Светлана Сергеевна Легонькова
(Телюкова) Светлана Сергеевна Легонькова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.12.1976
Пол
Женский
Отец
Телюков Сергей Иванович
1951 г.р.
Мать
Телюкова Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1976
Отец:
Телюков Сергей Иванович
Мать:
Телюкова Татьяна
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