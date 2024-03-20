(Телюкова) Светлана Сергеевна Легонькова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Телюкова) Светлана Сергеевна Легонькова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1976

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1976

Отец: Телюков Сергей Иванович

Мать: Телюкова Татьяна

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