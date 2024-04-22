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Кавтайкин Петр

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
27.01.1906

Жена: Кавтайкина Прасковья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Кафтайкин Григорий

Мать ребёнка: Кавтайкина Прасковья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.09.1916

Сын: Кавтайкин Никита Петрович

Мать ребёнка: Кавтайкина Прасковья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.09.1916

Сын: Кавтайкин Иван

Мать ребёнка: Кавтайкина Прасковья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.03.1920

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Кавтайкина Прасковья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.08.1921

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Кавтайкина Прасковья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
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