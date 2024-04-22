Кавтайкин Петр
Место рождения
Дата рождения1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
27.01.1906
Жена: Кавтайкина Прасковья
Рождение ребёнка
22.01.1914
Сын: Кафтайкин Григорий
Мать ребёнка: Кавтайкина Прасковья
Рождение ребёнка
13.09.1916
Сын: Кавтайкин Никита Петрович
Мать ребёнка: Кавтайкина Прасковья
Рождение ребёнка
13.09.1916
Сын: Кавтайкин Иван
Мать ребёнка: Кавтайкина Прасковья
Рождение ребёнка
28.03.1920
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Кавтайкина Прасковья
Рождение ребёнка
30.08.1921
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Кавтайкина Прасковья