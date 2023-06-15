Скворцева Агриппина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скворцев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Скворцов Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Скворцев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
14.06.1917
Дочь: Скворцова Нуждина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Скворцев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Скворцев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Скворцев Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964