Скворцева Агриппина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцева Агриппина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скворцев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Скворцов Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Скворцев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
14.06.1917

Дочь: Скворцова Нуждина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Скворцев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Скворцев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Скворцев Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцев Михаил Васильевич

Смерть
1964