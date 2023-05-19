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Евдокия Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

13.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1853

Муж: Иван Захарович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Захарович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1864

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Захарович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1871

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Захарович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Иван Захарович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Захарович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
13.01.1914
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: старость