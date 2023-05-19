Евдокия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти13.01.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1853
Муж: Иван Захарович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Захарович
Рождение ребёнка
14.03.1864
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Захарович
Рождение ребёнка
24.03.1871
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Иван Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Захарович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1914
Причина смерти: старость