Панфилова (Ефремова) Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Ефремова) Юлия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефремов Владимир Петрович

Мать: Ефремова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панфилова) Валерия Александровна

Отец ребёнка: Панфилов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфилов Даниил Александрович

Отец ребёнка: Панфилов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфилов Александр

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