Панфилова (Ефремова) Юлия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефремов Владимир Петрович
Мать: Ефремова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Панфилова) Валерия Александровна
Отец ребёнка: Панфилов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панфилов Даниил Александрович
Отец ребёнка: Панфилов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфилов Александр