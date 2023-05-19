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Иванова Авдотья Тимофеева

Место рождения

Темниковский уезд, Тамбовская губ.

Дата рождения

1852

Дата смерти

09.05.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Иванов Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Егоров

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Митрофанова Прасковья Тимофеева

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Егоров

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Тимофей Егоров

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
09.05.1909