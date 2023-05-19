Иванова Авдотья Тимофеева
Место рожденияТемниковский уезд, Тамбовская губ.
Дата рождения1852
Дата смерти09.05.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Иванов Петр Тимофеев
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Егоров
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Митрофанова Прасковья Тимофеева
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Егоров
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
09.05.1909