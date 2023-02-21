(Зворыгина) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зворыгина) Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1932 г.р.
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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1938

Отец: Зворыгин Василий Андреевич

Мать: Зворыгина Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Древцов Михаил Филаретович

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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