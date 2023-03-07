Орлов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: Орлова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2009