Серебренников Максим Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеребренников Максим Фёдорович

Серебренников Максим Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1914

Дата смерти

10.02.1968

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1914

Отец: Серебренников Фёдор Петрович

Мать: Серебренникова Аграфена Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серебренникова Таисия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серебренникова Таисия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серебренникова Таисия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серебренникова Таисия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серебренникова Таисия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серебренникова Таисия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебренникова Таисия Семёновна

Смерть
10.02.1968