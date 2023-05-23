Рачкова (Попова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачкова (Попова) Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Иван (Сергеевич)

Мать: Попова Анна (Нюра) -

Рождение ребёнка
11.10.1963

Сын: Рачков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Рачков Владимир Александрович

Шалово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Россия, Калужская область, Сухиничского р-на, с. Бортники
Рождение ребёнка
02.01.1965

Сын: Рачков Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Рачков Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рачков Владимир Александрович

Место жительства
Неизвестно
Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Дерюзино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область