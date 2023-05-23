Рачкова (Попова) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Иван (Сергеевич)
Мать: Попова Анна (Нюра) -
Рождение ребёнка
11.10.1963
Сын: Рачков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Рачков Владимир Александрович
Шалово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Россия, Калужская область, Сухиничского р-на, с. Бортники
Рождение ребёнка
02.01.1965
Сын: Рачков Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Рачков Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Дерюзино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область