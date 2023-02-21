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Диянков Михаил Михайлович
Диянков Михаил Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.11.1954
Пол
Мужской
Отец
Диянков Михаил Евгеньевич
1930 г.р.
Мать
Диянкова (Анохина) Евдокия Фёдоровна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1954
Отец:
Диянков Михаил Евгеньевич
Мать:
Диянкова Евдокия Фёдоровна
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