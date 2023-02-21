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Диянков Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1954

Отец: Диянков Михаил Евгеньевич

Мать: Диянкова Евдокия Фёдоровна

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