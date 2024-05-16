Прасковья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Петр
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Васильев Петр
с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: (Миловидова) Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Васильев Петр
с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Васильев Петр
с.Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Миловидов Александр Петрович
Отец ребёнка: Васильев Петр
с. Абакумлево
Смерть
Неизвестно