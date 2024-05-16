Прасковья Стефанова Около 1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Петр

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Миловидов Иван Петрович

Отец ребёнка: Васильев Петр

с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: (Миловидова) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Васильев Петр

с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Миловидов Яков Петрович

Отец ребёнка: Васильев Петр

с.Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Миловидов Александр Петрович

Отец ребёнка: Васильев Петр

с. Абакумлево
Смерть
Неизвестно

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