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Зимарев Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Зимарев Яков Гаврилович

Мать: Зимарева Анна Максимовна

Рождение ребёнка
30.06.1936

Дочь: Зимарева Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Зимарева Матрена Кузьминична

Рождение ребёнка
16.07.1938

Сын: Зимарев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Зимарева Матрена Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимарева Матрена Кузьминична

Смерть
После 1985
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