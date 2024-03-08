Зимарев Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Зимарев Яков Гаврилович
Мать: Зимарева Анна Максимовна
Рождение ребёнка
30.06.1936
Дочь: Зимарева Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Зимарева Матрена Кузьминична
Рождение ребёнка
16.07.1938
Сын: Зимарев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Зимарева Матрена Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1985