Трифонова Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Трифонова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Трифонов Иван Климович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Трифонов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Трифонов Иван Климович

Рождение ребёнка
23.03.1942

Сын: Трифонов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Трифонов Иван Климович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Иван Климович

Смерть
Неизвестно
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