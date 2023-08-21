Трифонова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Трифонова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Трифонов Иван Климович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Трифонов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Трифонов Иван Климович
Рождение ребёнка
23.03.1942
Отец ребёнка: Трифонов Иван Климович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно