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Говорухин Павел Артёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Говорухин Артём Матвеевич

Мать: Говорухина Акулина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Говорухина Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Говорухина Ефросинья? Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Говорухин Иван Павлович

Мать ребёнка: Говорухина Ефросинья? Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Говорухин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Говорухина Ефросинья? Яковлевна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Говорухина Матрёна Павловна

Мать ребёнка: Говорухина Ефросинья? Яковлевна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говорухина Ефросинья? Яковлевна

Смерть
Неизвестно