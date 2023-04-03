Говорухин Павел Артёмович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Говорухина Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Говорухина Ефросинья? Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Говорухина Ефросинья? Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Говорухин Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Говорухина Ефросинья? Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Говорухина Матрёна Павловна
Мать ребёнка: Говорухина Ефросинья? Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно