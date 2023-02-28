Алимов Лукьян Кириллович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Алимов Кирилл Алимпиевич
Мать: Алимова Анисия Изотовна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1853
Дочь: Авдотья Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1853
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1853
Смерть
Неизвестно