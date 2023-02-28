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Алимов Лукьян Кириллович

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Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Алимов Кирилл Алимпиевич

Мать: Алимова Анисия Изотовна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Алимов Тихон Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.09.1853

Дочь: Авдотья Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1853

Сын: Алимов Павел Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1853
Смерть
Неизвестно
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