Лихачёва Евдокия Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1814 и 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846
Дочь: Евфросиния Иоакимовна
Отец ребёнка: Лихачёв Иоаким Евстратович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лихачёв Михаил Иоакимович
Отец ребёнка: Лихачёв Иоаким Евстратович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно