Коврижных Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Артемий (Артюшка)
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шибринская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Василий (Васко)
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно