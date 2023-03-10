Коврижных Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Артемий (Артюшка)

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шибринская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Василий (Васко)

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно