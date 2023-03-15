Моисеева Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1905

Дочь: Павлова Александра

Отец ребёнка: Моисеев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Моисеев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Моисеев Петр

Смерть
Неизвестно