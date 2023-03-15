Моисеева Алена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1905
Дочь: Павлова Александра
Отец ребёнка: Моисеев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Моисеев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Моисеев Петр
Смерть
Неизвестно