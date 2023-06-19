Фуряева Лидия Александровна
Место рождения
Дата рождения27.02.1907 ст.
Дата смерти12.03.1907 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1907 ст.
Крещение
28.02.1907 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410384#62 той же волости деревни Огибалова крестьянская жена Мария Ивановна Сорокина
Смерть
12.03.1907 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410384#110 от слабого рождения