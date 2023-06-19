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Фуряева Лидия Александровна

Место рождения

Данилово, Попадьинская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

27.02.1907 ст.

Дата смерти

12.03.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
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Рождение
27.02.1907 ст.

Отец: Фуряев Александр Федорович

Мать: Фуряева Александра Петровна

Данилово, Попадьинская волость, Вологодский уезд
Крещение
28.02.1907 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410384#62 той же волости деревни Огибалова крестьянская жена Мария Ивановна Сорокина
Смерть
12.03.1907 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410384#110 от слабого рождения